- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca propunerea sa pentru desfiintarea SIIJ, discutata in sedinta Coalitiei de marti, nu a fost acceptata de UDMR. Astfel, ministrul a concluzionat ca desfiintarea Sectiei speciale pare ca este un demers pe care Coalitia nu si-l doreste cu adevarat.

- „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii: n-am desfiintat-o pentru ca o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau, la acel moment al infiintarii, de partea cealalta, alaturi de PSD, adica UDMR. A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat…

