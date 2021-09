Stiri pe aceeasi tema

- Revocat din Guvern de premierul Florin Cițu, fostul ministru al Justiției Stelian Ion incepe sa spuna public cum acționeaza prim-ministrul in relația cu partenerii de guvernare: ”Nu are autonomie, așteapta indicații prețioase de la alții și este un lider foarte slab”, iar ”in momente cheie se retrage,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind revocarea lui Stelian Ion din functia de ministru al Justitiei. De asemenea, seful statului a semnat decretul privind desemnarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministru interimar al Justitiei. Premierul Florin Citu a decis, miercuri,…

- USR ar fi dispus sa negocieze cu PSD ca sa darame guvernul Citu, potrivit unor surse, dupa ultimele actiuni de pe scena politica care au culminat cu revocarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, potrivit Antena3 . Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul…

- Administrația prezidențiala informeaza, joi dimineața, ca președintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a ministrului Justiției, Stelian Ion și ca o analizeaza. Presedintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a lui Stelian Ion din functia de ministru al Justitiei, potrivit Administratiei…

- Florin Cițu a transmis joi dimineața un mesaj de forța in meciul cu USR-PLUS. Premierul Florin Cițu da un mesaj mobilizator și arata ca nu va ceda niciun pas in fața celor de la USR-PLUS. Cițu susține ca ”astazi caștigam big time”. ”Succes, Romania! Astazi caștigam big time!”, scrie Florin Cițu. Mesajul…

- USR PLUS a anuntat noaptea trecuta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia act de lipsa unei majoritati…