CCR a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca Ministerul Educației poate lua masura retragerii unui titlu de doctor doar daca titlul de doctor nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice.

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intrevedere, marti, cu presedintele Partidului Adunarea democratica din Cipru (DISY), Averof Neofytou, in marja participarii la Congresul Partidului Popular European care are loc la Rotterdam.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a decis infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru reglementari in domeniul tehnologiilor distribuite.

- Guvernul va adopta miercuri doua proiecte de lege prin care se va asigura cadrul legal al retragerii Romaniei din doua banci controlate de Rusia - Banca Internaționala de Investiții (BII) și Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), a precizat premierul Nicolae Ciuca.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a prezidat, luni, reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dedicata pregatirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plata la Comisia Europeana, pana la 31 mai.

Aproximativ 1.000.000 de romani lucreaza in Italia, iar 9.000 de italieni in Romania, spune premierul Nicolae Ciuca. Relațiile economice intre Romania și Italia sunt „cat se poate de consistente", miercuri fiind semnat un memorandum pentru drepturile in munca.

Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, ca Romania analizeaza posibilitatea de a sprijini Ucraina cu echipamente militare. El a precizat ca tara noastra a oferit un prim set de ajutoare tarii vecine.

Consiliul National al PNL se va reuni pe 27 mai, a decis, joi, Biroul Executiv (BEx) al liberalilor. Potrivit unui comunicat al Partidului National Liberal, in sedinta BEx s-a decis si ca Liga Alesilor Locali PNL va avea loc pe 26 mai.