- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, sustine ca, in cadrul sedintei de coalitie de luni, colegii din PNL au pus in discutie o posibila conditionare a desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) de rezolvarea concomitenta a problemei mai vechi a numarului mare de plangeri…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca proiectului Guvernului de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitiei "ii lipseste ceva: nu atat alte amendamente, cat mai degraba vointa politica reala de a desfiinta rapid SIIJ". "Raspunsul meu este simplu, in ciuda declaratiilor…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, acuza PNL de lipsa de colegialitate și spune ca noile condiții pe care le pun liberalii pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție nu fac decat sa amane decizia finala. Ministrul le propune partenerilor de coaliție sa desființeze mai…

- USR PLUS se afla intr-un grav conflict de interese in problema desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. O remarca și judecatoarea Adriana Stoicescu, vicepreședinte al Tribunalului Timiș, chiar daca nu menționeaza nume. „Sa ceri desfiintarea institutiei care cerceteaza…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, relateaza Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca „o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR”. „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii:…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o certitudine si a propus chiar o sesiune extraordinara a Senatului, ca si Camera decizionala a Parlamentului, in care sa se discute acest subiect. Stelian Ion a mentionat ca…