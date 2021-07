Stiri pe aceeasi tema

- „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii: n-am desfiintat-o pentru ca o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau, la acel moment al infiintarii, de partea cealalta, alaturi de PSD, adica UDMR. A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca „o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR”. „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii:…

- ”O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii: n-am desfiintat-o pentru ca o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau, la acel moment al infiintarii, de partea cealalta, alaturi de PSD, adica UDMR. A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca "o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR". "O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri în sedinta, la Palatul Parlamentului, printre subiectele de discuție fiind și calendarul parlamentar pentru desfiintarea secției speciale. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat luni, dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a comentat reacția Comisiei de la Veneția legata de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). „Este un aviz favorabil mul așteptat”, a afirmat Stelian Ion. In aceasta saptamana sau saptamana viitoare va fi convocata o sesiune extraordinara a Parlamentului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…