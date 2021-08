Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, luni, ca Inspectia Judiciara consuma resurse, timp si energie pentru ''a hartui'' cinci judecatori, "pentru ca si-au exprimat opinii pe un forum intern al magistratilor", sustinand ca este vorba despre "o veritabila actiune de intimidare" din partea celor care ar trebui sa apere si sa garanteze independenta acestora.



Afirmatiile vin in contextul in care Inspectia Judiciara ar fi cerut Sectiei pentru judecatori a CSM sanctionarea a cinci judecatori pentru delict de opinie, in urma unor afirmatii facute de acestia pe un forum…