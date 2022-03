Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat marti ca nu este de acord cu introducerea sintagmei "opinia si apartenenta politica" in proiectul de lege potrivit caruia incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare se pedepseste cu in

- Proiectul de desființare a Secției speciale de anchetare a magistraților arata prost și slabește lupta anticorupție, declara la RFI fostul ministru al Justiției, deputatul USR Stelian Ion. El spune ca daca legea de desființare a SIIJ va trece de Parlament in forma propusa de actuala coaliție, Romania…

- Presedintele demisionar al USR, Dacian Ciolos a recunoscut, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca a primit mesaje de la unii colegi care i-au cerut sa refaca PLUS, el raspunzandu-le ca isi doreste sa ramana unit partidul. ”Cred ca se mai poate salva, dar nu depinde de mine”, a mai afirmat…

- Deputatul PNL Gheorghe Pecingina (FOTO), secretar general adjunct al partidului, a anuntat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca erste posibil ca in sedinta conducerii PNL de marti sa se stabileasca numele ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, dupa demisia lui Florin Roman,…

- Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, considera ca șefa comisiei juridice a Senatului, Iulia Scantei (PNL), se comporta ca fostul lider PSD Liviu Dragnea pe subiectul justiției. „Dragnea, ianuarie 2018: Comisia Europeana e mințita „picatura cu picatura”. El oferea atunci explicatii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu a declarat miercuri, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca dupa scandalul in care a fost implicata senatoarea Diana Sosoaca , cea care a intrat intr-un conflict cu o echipa de jurnalisti din Italia, se gandeste foarte serios sa voteze o initiativa legislativa care se…