Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia inca negociaza pentru un antrenor principal: Val. Suciu, Fl. Petre și Iencsi, pe lista “alb-negrilor” Divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia continua sa exploreze diverse piste pentru instalarea unui nou antrenor principal in perspectiva viitoarei ediții cand se vrea promovarea…

- Rapidistul Adrian Iencsi, in „pole position” pentru a prelua CSM Unirea Alba Iulia! Negocierile cu Mihai Iosif, blocate Antrenorul Adrian Iencsi (48 de ani), fost fundaș al Rapidului, este favorit pentru a prelua divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia, negocierile purtandu-se in aceste zile! Conform…

- Albaiulianca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), finala la turneul ITF de la Anneheim | Tenismena din Cetatea Marii Uniri, a doua finala din 2023 Dupa ce a participat in premiera la Openul Franței, fiind eliminata in turul secund al calificarilor de la Roland Garros, tenismena Miriam Bulgaru (CSM…

- VIDEO: GT Sport Alba Iulia, campioana județeana și la Under 14! Saptamana de vis pentru gruparea albaiuliana Dupa ce miercuri GT Sport Alba Iulia a devenit campioana județeana la Under 19, li va reprezenta Alba la etapa interjudețeana, clubul din Cetatea Marii Uniri și adjudecat titlul și la categoria…

- “Antrenorul Marius «Papi» Popescu este prima opțiune. Sunt șanse sa vina!”: Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia CSM Unirea Alba Iulia și-a propus ca in 2024, an in care se celebreaza un deceniu de la inființarea formației din Cetatea Marii Uniri, sa promoveze in Liga 2, iar prima opțiune pentru…

- FOTO: CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, medalii la naționalele de Kumite IKU Karateka din Cetatea Marii Uniri, sportivi legitimați la cluburile CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia au reușit rezultate de apreciat la Oradea, la Campionatul Național de Kumite IKU, centuri…

- Echipa Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, calificata la turneul final universitae Echipa de fotbal a Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia s-a calificat la turneul final al campionatului universitar ce va avea loc la Oradea, in 18-21 mai. Avadn in componența fotbaliști care activeaza…

- Antrenorul Marius “Papi” Popescu, “in carți” pentru CSM Unirea Alba Iulia: “M-ar tenta o echipa ce vrea promovarea in Liga 2!” Antrenorul Marius “Papi” Popescu (53 de ani), originar din județul Alba, actualmente la Viitorul Cluj, este prima opțiune pentru preluarea CSM Unirea Alba Iulia in campionatul…