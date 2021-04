Stelian Burcea, fost rugbyst: Statul este repetent la ajuta foștii sportivi în reconversia profesională Drama sportivilor ajunsi la finalul carierei, atunci cand devin „simpli pietoni in fata vietii”, iar experienta acumulata nu ii mai poate ajuta, este adusa in atentie de fostul international de rugby Stelian Burcea, care considera ca statul „este repetent” la a-i ajuta pe cei nevoiti sa aleaga un nou drum. „Consider ca statul este repetent la a ajuta fostii mari sportivi. Statul este cel care a instituit, poate fara sa vrea, zicala ‘ori esti campion mondial, ori nu esti nimic’. In afara de rentele viagere care se ofera unui numar restrans de sportivi, statul nu face absolut nimic pentru ceilalti”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

