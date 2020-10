Stelian Bujduveanu este propunerea PNL de viceprimar al Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Bujduveanu este propunerea PNL pentru postul de viceprimar al Capitalei, a decis, luni, conducerea PNL Bucuresti. "A avut loc sedinta Biroului Politic al Municipiului Bucuresti, inca suntem intr-o sedinta cu consilierii. (...) A fost un vot secret, liber exprimat. Au fost doua…

- Biroul municipal al PNL a decis luni ca Stelian Bujduveanu, consilier general al Municipiului Bucuresti sa fie viceprimar al Capitalei, a anuntat colegul sau de partid si contracandidatul sau Catalin Deaconescu, pe Facebook. Liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu va fi celalalt viceprimar al Bucurestiului.„Nu…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins renumararea buletinelor de vot de la scrutinul privind alegerea conducerii Primariei sectorului 5. Contestațiile au fost depuse pe 30 septembrie de...

- In urma alegerilor din 27 septembrie 2020, Nicușor Dan e noul primar general al Capitalei, iar USR și PNL au obținut un numar de consilieri care le permite sa aiba o majoritate simpla in Consiliul General al Municipiului București. USR și PNL vor avea astfel minimum 28 de consilieri ]n Consiliul General…

- Declaratiile live ale lui Nicusor Dan -Am spus asta si vreau sa explic. A fost o campanie care, dincolo de temele de viata curenta, trafic, poluare, a fost despre valori. Am vrut sa arat o alta realitate pe care bucurestenii o vad in fiecare zi. -Lucrul cel mai important e cel in care…

- In 2016, pana la ora 10:00, au votat 77.962 de bucureșteni, astazi au votat 109.500. Inca este devreme sa se poata spune daca tendința se pastreaza.6,01% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, fața de 2016, cand se prezentasera 4,36%. Ceea ce inseamna ca in 2020 au votat cu 1,6% mai mulți oameni…

- La alegerile locale 2020, bucureștenii sunt chemați la urne sa aleaga primarul Capitalei, primarul de sector, Consiliul General al Municipiului București și consiliul local de sector. Alegatorii pot vota pana la ora 21:00, atunci cand urnele se vor inchide și vor fi comunicate primele rezultate de tip…