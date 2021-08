Stiri pe aceeasi tema

- Pâna la final Partidul Șor nu va vota Guvernul Gavrilița și cabinetul de miniștri propus. Anunțul a fost facut de secretarul fracțiunii, Marina Tauber, într-un briefing de presa dinainte de începerea ședinței Parlamentului, transmite IPN. Potrivit Marinei Tauber, deputații…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon a venit cu o reacție, dupa ce a fost publicat un video trucat in care apare liderul Partidului Șor, Ilan Șor, și o clona a președintei Maia Sandu, inregistrare ce ar fi fost gasita in laptopul lui Platon, obținut de ofițerii SIS, in urma unor percheziții.

- Partidul Șor are un candidat pentru funcția de premier al tarii, insa nu il va inainta. Declartia a fost facuta de catre deputatul Marina Tauber, dupa ce consultarile reprezentantilor Partidului Sor cu Maia Sandu.

- Fostul deputat al Platformei parlamentare „Pentru Moldova”, juristul Sergiu Sirbu a fost numit in funcția de vicepreședinte al Partidului „Șor”. O decizie in acest sens a fost luata de catre președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, se arata intr-un comunicat al formațiunii.

- „Ați reușit sa vorbiți cu cei din PAS, poate vreo funcție in Guvern?”. Aceasta intrebare le-a provocat zambete liderilor Platformei DA, Andrei Nastase, Dinu Plingau și Alexandr Slusari, care astazi au ieșit intr-un briefing de presa, la 2 ore da la anunțul privind demisia conducerii.

- Întreaga conducere a Platformei „Demnitate și Adevar”, președintele și vicepreședinții partidului și-au anunțat demisia. Anunțul a fost facut de liderul formațiunii, Andrei Nastase. Interimatul funcției de președinte al partidului va fi exercitat de catre unionistul Dinu…

- Echipa blocului „Renato Usatai” a prezentat probe despre coruperea alegatorilor din regiunea transnistreana de catre un grup de cetațeni care staționau in satul Corjova, Dubasari. Oamenii erau indemnați sa voteze pentru Ilan Șor și erau remunerați cu cate 200 de lei. „Reprezentanți…