Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu urmeaza sa devina mamica și trece prin cea mai frumoasa perioada alaturi de iubitul ei, Dani Oțil. Vedeta se confrunta și cu cateva dificultați din cauza sarcinei, specifice pentru toate viitoarele mamici. Deschisa din fire și mereu cu o doza de umor, Gabriela Prisacariu le-a marturisit…

- Flavia Mihașan se pregatește sa devina pentru a doua oara mama. Fosta „vecina” de la „Neața, cu Razvan și Dani” a postat pe contul de socializare, o imagine cu ecografia bebelușului, alaturi de care a scris și un mesaj. Chiar daca mai are foarte puțin pana va naște, vedeta arata mai bine ca nicidata,…

- Zanni este unul dintre personajele controversate de la Survivor. El a ajuns in atenția publicului datorita lui Alex Velea, care l-a luat in Golden Boy Society și l-a ajutat sa inregistreze mai multe piese. Ca sa iși creeze o imagine și sa devina un produs, Zanni a participat la Chefi la Cuțite, acolo…

- Brigitte Pastrama a ținut ascuns faptul ca a avut Covid-19, insa despre probleme de sanatate de dupa infecție a vorbit chiar cu soacra ei. Vedeta a suferit serios dupa boala, fiind la un pas de o afecțiune grava care, netratata la timp, putea duce chiar și la deces.

- Adela Popescu are probleme de sarcina. Ce se intampla cu cea de-a treia sarcina a vedetei de la Pro TV? Care sunt greutațile prin care trece fosta prezentatoare de televizine? Fanii iși fac griji pentru ea. Adela Popescu are probleme cu sarcina Adela Popescu poarta in pantece cel de-al treilea copil.…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți peste doar cateva zile. Cei doi au totul pregatit pentru venirea pe lume a fetiței lor. Vedeta a anunțat ca și-a pregatit deja geanta pentru maternitate. „Mi-am pregatit geanta pentru maternitate, ma uit in fiecare zi in ea, am impresia ca am pus prea multe.…

- Oana Roman a fost ținta hackerilor, care s-au amuzant pe seama ei. Vedeta a venit cu mai multe detalii pe Instagram. „Va intreb: e clar ca ai probleme care necesita ingrijire de specialitate daca iți trece prin cap sa faci așa ceva?” Oana Roman, din nou in probleme. A fost ținta unui atac ilegal. Declarațiile…