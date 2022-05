Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- O ancheta de amploare a fost demarata la o gradinița din Iași, dupa un accident care se putea sfarși tragic pentru 25 de copilași din grupa mijlocie. Potrivit ultimelor informații, micuții au inceput sa se simta foarte rau dupa ce au fost expuși la razele ultraviolete ale unei lampi care se afla in…

- Eveniment O fetița a cazut de la etajul trei al unui bloc din Alexandria / A fost transportata la spital conștienta și cu fracturi mai 3, 2022 13:42 Marți, 3 mai a.c., ora 12.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un copil,…

- Alina Radi nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente, asta fiindca in urma cu doua zile a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Din nefericire, baiețelul ei nu se simte bine și se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, așa ca acum sunt internați. Ce a pațit, de fapt, micuțul! Declarații…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a marturisit din ce motiv iși ține copiii ascunși de lumina reflectoarelor și cat mai departe de ochii lumi. Ce a dezvaluit milionarul, dar și cat de mult ține la discreție atunci cand vine vorba de viața lui personala.

- Fostul președinte Traian Basescu ar fi fost internat de urgența intr-un spital din Paris, dupa cum transmit surse citate de mai multe publicații. Astfel, surse apropiate familiei, citate de inpolitics.ro și Realitatea Plus, spun ca Basescu ar fi suferit un accident vascular-cerebral și ar fi fost transferat…

- Viorel Lis a fost operat de urgența astazi și se afla la terapie intensiva. Oana, soția fostului edil al Capitalei, a declarat ca i s-a pus stent la inima și este sub supravegherea medicilor.In aceasta dimineața, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit…