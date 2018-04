Stejarul de 100 de ani de la „Cuza Vodã” Husi are un pui sãdit…

FRUMOS… Gest emotionant, facut de elevii Colegiului National „Cuza Voda” Husi! In anul Centenarului, dar, totodata, si la sarbatorirea celor 100 de ani, de la infiintarea batranului liceu, un pui de stejar a fost sadit in fata scolii, aproape de batranul stejar, despre care se crede ca a fost sadit chiar in anul 1918. Gestul [...]