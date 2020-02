„Stejarii”, final dezastruos în partida cu Georgia Debut cu stangul pentru nationala Romaniei in editia de anul acesta a Rugby Europe Championship (REC). Sambata, la Tbilisi, reprezentativa „frunzei de stejar” a fost invinsa de selectionata Georgiei, scorul final, 41-13 pentru gazde, fiind, totusi, mult prea drastic fata de realitatea din teren. Georgienii au inceput in forta si au marcat primul eseu inca din min. 6, dar doua lovituri de penalitate transformate de Vlaicu i-au adus pe romani in avantaj, 6-5. Pana la ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

