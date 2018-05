Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost exclusa de la Cupa Mondiala din 2019 si amendata cu 100.000 de lire sterline, de comisia World Rugby in cazul privind eligibilitatea jucatorului din Tonga Sione Faka"osilea in echipa nationala. Comisia Independenta a World Rugby, formata din Sir James Dingemans,…

- "Astazi rugby-ul romanesc a pierdut tot! Nu credeam niciodata ca o sa-mi inchei cariera internationala din fata televizorului. E o lovitura mare pentru rugby-ul romanesc, pentru toti jucatorii Romaniei, pentru multi dintre noi era ultima Cupa Mondiala. Pacat de lipsa de profesionalism a unora care…

- Federatia Romana de Rugby va contesta decizia de depunctare a echipei nationale de rugby a Romaniei emisa de Comisia de Solutionare a Disputelor, care afecteaza clasamentul turneului de calificare pentru Cupa Mondiala din Japonia, informeaza site-ul FRR. ''World Rugby a dat publicitatii astazi…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat, ieri, ca este nevoie de rabdare pentru a afla daca echipa nationala va fi exclusa de la Cupa Mondiala din 2019, ca urmare a folosirii neregulamentare a jucatorului de origine tongana Sione Faka’osilea, precizand ca joi este chemat la…

- Romania a pierdut meciul impotriva Georgiei, care ii putea asigura calificarea la Campionatul Mondial din 2019, dar a avut noroc, dupa ce Belgia a invins Spania. Acest ultim meci ar putea fi, insa, rejucat! Totul dupa ce spaniolii au facut un scandal monstru, acuzand faptul ca arbitrul partidei cu…

- Sione Faka'osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia Gold Coast 2012-2013 si nu ar mai fi avut dreptul de a evolua pentru o alta echipa nationala. Jucatorul in varsta de 31 de ani a debutat in nationala Romaniei in martide 2017, intr-o partida cu Rusia, si a evoluat…

- Selectionata Romaniei, calificata direct la Cupa Mondiala din 2019 in urma rezultatelor ultimei etape din REIC 2018, se mentine pe locul 17 in clasamentul dat publicitatii luni de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Marelui Slem in Turneul celor Sase Natiuni, si-a consolidat…