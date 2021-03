Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in anul 2007, in Romania, a relevat faptul ca, din 1276 de elevi respondenți, 27% primeau meditații. Un alt studiu, realizat in 2010 de catre Comisia Europeana in randul parinților din Romania, a aratat faptul ca, din 1316 de adulți, peste 50% plateau meditații pentru copiii lor.…

- Statele Unite sunt extrem de nepregatite pentru era inteligentei artificiale, potrivit unui grup de experti condus de fostul director general al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC, informeaza NEWS.RO. Comisia pentru Securitate Nationala in domeniul ingteligentei artificiale (AI) a avertizat…

- Campania de vaccinare din Scotia pare sa fi redus considerabil riscul de spitalizare din cauza maladiei COVID-19, sugerand ca atat vaccinul Pfizer-BioNTech, cat si vaccinul AstraZeneca-Oxford au o eficienta foarte mare in prevenirea infectiilor severe, potrivit unui studiu preliminar publicat luni,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, sprijina un studiu care urmeaza sa stabileasca daca descendentii sclavilor sunt îndreptatiti sa primeasca despagubiri, a declarat miercuri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, transmite Agerpres. Biden "continua sa îsi…

- Trusa pentru detectarea Covid-19 pe suprafete, comercializata in Japonia. Un producator japonez de echipamente de precizie a inceput, luni, comercializarea unor truse de testare cu care se poate detecta prezenta noului coronavirus pe suprafete, inclusiv clante, robinete si computere, informeaza agentia…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un razboi purtat pe mai multe fronturi. Și pierdut pe toate. Declanșat la Washington. Nu doar in batalia pentru Casa Alba. Și cu efecte la nivel planetar. Astazi se schimba ștafeta. Un conducator de 74 de ani ii cedeaza, de voie de nevoie, locul unuia de 78 de ani. Dar nu…

- Statele Unite, care au inceput campania de vaccinare pe 14 decembrie, au administrat pana in prezent aproximativ 10 milioane de doze, 636.000 de persoane fiind deja vaccinate cu cele doua doze necesare pentru obținerea efectului maxim de imunitate.Pe primul loc din punct de vedere al numarului de persoane…