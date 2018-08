Nationala de rugby a Romaniei ocupa locul 17 (din 105 tari) in ierarhia mondiala, conform clasamentului publicat de Federatia internationala de profil.„Stejarii” s-au aflat pe locul 16 pana la finele lunii trecute, cand au fost depasiti de nationala statului Samoa, aflata atunci pe o pozitie in urma tricolorilor, dar care a acumulat puncte gratie calificarii la CM 2019 din Japonia in urma meciurilor din play-off castigate in fata Germaniei.Conform clasamentului, Romania ...