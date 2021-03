Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, intr-un meci din Rugby European Championship 2021. „Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau. In primul…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 13 martie, de la ora 15:00 (in direct pe TVR 1), la Lisabona, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei.Fața de echipa care a intalnit Rusia, in primul XV sunt patru modificari pe pachetul de inaintare, Ionel Badiu…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Pentru aceasta partida, prima pe care Stejarii o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 36 de jucatori, 22 de inaintași și 14 jucatori de treisferturi.…

- Luna martie este una de foc pentru reprezentativa Romaniei de rugby! ”Stejarii” au patru meciuri internaționale – trei in deplasare, unul acasa – in incercarea de a prinde biletul pentru Cupa Mondiala din Franța. La un an de la ultimul joc oficial, componenții lotului sunt nerabdatori sa debuteze in…

- Naționala de rugby a Romaniei caștiga “la masa verde”, cu 28-0, victorie cu bonus ofensiv – 5 puncte, meciul cu Belgia din ultima etapa a ediției 2020 a Rugby Europe Championship. Decizia a fost luata de catre Colegiul Director al Rugby Europe, care s-a reunit astazi. Programata pentru data de 7 februarie,…

