- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a discutat telefonic cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cei doi sefi de stat au rezolvat o disputa privind o vizita a primului la Kiev care fusese refuzata, a anuntat joi biroul prezidential de la Berlin, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- Economistii germani prognozeaza o recesiune in cea mai mare economie a Europei daca livrarile de gaze rusesti ar fi oprite, iar efectele s-ar putea raspandi si in restul continentului, transmite CNBC. In prognoza lor economica comuna bianuala, cele mai mari cinci institute economice ale Germaniei si-au…

- In prognoza lor economica comuna bianuala, cele mai mari cinci institute economice ale Germaniei si-au redus drastic previziunile privind produsul intern brut, pe masura ce razboiul din Ucraina incetineste recuperarea dupa pandemia de Covid-19. RWI din Essen, DIW din Berlin, Institutul Ifo din Munchen,…

- Mai multi politicieni din coalitia guvernamentala de la Berlin si-au exprimat miercuri iritarea fata de refuzul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a accepta vizita omologului sau german, Frank-Walter Steinmeier, transmit dpa si AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut, luni, Germaniei, intr-un discurs televizat, sa ajute Ucraina sa salveze Kievul, relateaza CNN. Kievul era numit odinoara ”micul Berlin”, cu care se asemana ca ”deschidere, emotie, libertatea din parcuri, sinceritatea oamenilor,, cluburi si petreceri”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se adreseaza, joi, Bundestagului german, la Berlin, potrivit BBC. El a indemnat Germania sa adopte ”rolul de leadership pe care il merita”, a facut referire explicita la Holocaust, citand expresia ”Nu se va mai repeta niciodata”.

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock nu se va mai întâlni luni, la Kiev, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asa cum era prevazut, transmite agenția germana DPA.Surse din delegatia de la Berlin au explicat ca a intervenit o neconcordanta între agendele celor…