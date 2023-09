Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre membrii trupei Șuie Paparude au ajuns in cursul zilei de joi, 7 septembrie, la spital, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita din spate de o camioneta, pe o strada din Timișoara. Momentul impactului a fost surprins pe camerele de supraveghere din trafic.

- Un medic veterinar a fost amendat cu 1.500 de lei, dupa ce a dus joi, 10 august, cu ambulanța veterinara un cațel pe camp din Ghiroda, pe care apoi l-a abandonat. Medicul a fost filmat de camerele de supraveghere din zona și a fost rapid identificat de polițiști, potrivit site-ului local Tion.In imaginile…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) are contractate si in curs de implementare, la nivel national, 15 camine studentesti, cu o valoare totala de peste 600 de milioane de lei si peste 4.800 de locuri de cazare, a anuntat ministrul Adrian-Ioan Vestea, potrivit unui comunicat…

- Dubla crima in Timișoara. Polițiștii au intocmit portretul robot al criminalului si cer in ajutorul populatiei pentru identificarea si capturarea acestuia. Ar fi vorba despre un barbat cu varsta cuprinsa intre 30 și 35 de ani cu o inalțime de aproape 1,80 de metri cu parul brunet și nebarbierit.Anchetatorii…

- Criminalul care a omorat doi batrani in spatele Palatului Dicasterial din Timișoara a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe strada. In goana lui a abandonat una dintre manușile pline de sange in apropiere de locul crimei, iar apoi a disparut in noapte. Polițiștii au primit de la nepotul…

- Barbatul care a intrat marți seara, 27 iunie, in apartamentul a doi soți de 75, respectiv 78 de ani, și i-a injunghiat mortal, a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe strada, dupa ce a comis atacul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor calificat și incearca sa-l identifice.In…

- Au aparut primele imagini cu suspectul de dubla crima din Timișoara. Barbatul a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fugea pe strazi, imediat dupa atacul sangeros și este in continuare cautat de poliție.