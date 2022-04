Ștefănuță de la USR, ironizat în partid după ce s-a autodeclarat „omul cu banii UE” Europarlamentarul Nicolae Ștefanuța a fost ironizat pe grupurile interne de Facebook ale USR dupa ce a publicat o postare pe Facebook in care spune ca este „omul cu banii UE” din Parlamentul European, potrivit unor surse interne consultate de G4Media.ro Din postarea de miercuri, 20 aprilie: „Sunt “omul cu banii UE” din Parlamentul European, adica pe mainile mele este bugetul UE pentru 2023. Anul trecut am crescut bugetul Parchetului European cu 12 milioane de euro, dar cu o floare nu se face primavara.” Postarea este despre o intalnire cu procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia bancherilor elvetieni (SBA) estimeaza ca bancile din tara cantoanelor detin intre 150 si 200 de miliarde de franci (213 miliarde de dolari) din banii clientilor rusi in conturi offshore, transmite Reuters, citat de Agerpres . Mattea Meyer, co-presedintele partidului social democrat, a cerut…

- Europarlamentarul USR Nicu Ștefanuța (Renew Europe), in calitate de Raportor General pentru bugetul UE pentru anul 2023, a negociat mai mulți bani pentru urmatorul an, avand in vedere schimbarile majore survenite in ultimele saptamani.

- Invazia ordonata de Vladimir Putin in Ucraina a generat nu doar numeroase victime in randul militarilor si civililor, ci si un val fara precedent de pagube materiale. Consecintele economice si la nivelul infrastructurii din tara vecina se vor agrava pe masura ce atacul trupelor rusesti se intensifica.…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu va avea ca rezultat o victorie a Rusiei. „Știm deja ca razboiul declanșat de Putin impotriva Ucrainei nu va fi reușita”, a spus el. Declarațiile lui Biden au venit dupa ce a anunțat ca Statele…

- Uniunea Europeana este gata sa isi activeze echipa de reactie rapida la atacuri informatice, pentru a ajuta Ucraina sa faca fata actiunilor ostile ale Rusiei, a anuntat marti Lituania, care conduce unitatea respectiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Uniune Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea…

- Liderul Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat ca forțele externe ostile sucesc în mod deliberat mințile ucrainenilor și îi pregatesc pentru agresiune împotriva vecinilor cu scopul de a „îneca în sânge frația ruso-ucraineana”, relateaza Kommersant.Lukașenko…