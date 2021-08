Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas a sarbatorit joi implinirea varstei de 23 de ani prin calificarea in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2.850.975 de dolari. dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2, de rusul Karen Hacianov,…

- Tenismenul italian Matteo Berrettini, locul 9 WTA si cap de serie numarul 7, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului de la Wimbledon, potrivit news.ro. El l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-3, 5-7, 7-5, 6-3, pe canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 19 si cap de serie numarul…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat pentru a zecea oara in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa victoria cu numarul 100 obtinuta pe iarba (18 infrangeri in total, 77 de succese la Wimbledon), miercuri, in meciul cu ungurul Marton Fucsovic, locul 48 ATP, potrivit news.ro.…

- Irina Maria Bara s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 92.742 de euro, joi, dupa ce a intrecut-o pe italianca Martina Trevisan, a patra favorita, cu 2-6, 7-5, 6-0. Bara (26 ani, 122 WTA) a reusit o victorie spectaculoasa dupa doua ore…

- Romania in semifinalele Roland Garros! Irina Begu s-a calificat in penultimul act al turneului de dublu, alaturi de Nadia Podoroska Romania in semifinalele Roland Garros! Irina Begu s-a calificat in penultimul act al turneului de dublu, alaturi de Nadia Podoroska Irina Begu s-a calificat in penultimul…

- Tenismanul elen, Stefanos Tsitsipas, s-a calificat pentru a doua oara la rand in semifinalele turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Jucatorul de 22 de ani l-a invins, in sferturi, pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6, 7-5.

- Tenismenul german Alexander Zverev, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, s-a calificat pentru prima oara in cariera in semifinalele turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro. El l-a invins, marti, cu scorul de 6-4, 6-1, 6-1, pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, locul 46 ATP, dupa…