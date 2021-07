Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania a devenit celebra și in marile capitale ale lumii. Aflata in vacanța alaturi de Speak, „Libelula” a avut parte de o mare surprinza in New York. Pe un ecran gigantic din Times Square a aparut, timp de cateva minute, o imaginea cu ea.

- Speak și Ștefania au plecat impreuna intr-o vacanța la mare departare de Romania, tocmai in America. Cei doi indragostiți profita de fiecare ora petrecuta acolo, viziteaza diferite cartiere și fac poze in locuri neașteptate. Fanii care ii urmaresc pe rețelele de socializare au reacționat. La cele mai…

- Vacanța lui Speak și a Ștefaniei din New York nu este, din pacate, perfecta, așa cum și-au dorit! Celebrul cantareț le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ce s-a intamplat in Statele Unite ale Americii, chiar in timpul șederii lor. Potrivit spuselor sale, o furtuna uriașa i-a ținut in casa,…

- Duminica, 20 iunie 2021, Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița. Evenimentul a avut loc intr-o locație superba, inconjurata de natura, iar la petrecere au participat doar familia și prietenii apropiați, printre care s-au numarat Jean Gavril, Speak și Ștefania, Andreea Banica și Lucian Mitrea, Andreea…

- Toata lumea știe ca Speak și Ștefania formeaza unul dintre cele mai indragite și mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc, insa puțini știu cine sunt și cum arata parinții ”Libelulei” lui Speak. Contrar aparențelor, Speak s-a ințeles extrem de bine cu viitorii socri inca de cand s-au cunoscut, așa…

- Incep filmarile la ”Asia Express”, unul dintre cele mai dure reality show-uri de aventura. Varianta romaneasca a show-ului ce a inebunit planeta-”Peking Express” – nu va mai fi filmata in India și Sri Lanka de acesta data. Noul itinerariu strabate Rusia, Turcia și Georgia, dar și in alte destinații…

- Sarbatorile de Paște nu au fost prea fericite pentru Ștefania! Iubita lui Speak are mari probleme de sanatate și tocmai de aceea, de teama, s-a testat de patru ori pentru a vedea daca s-a infectat sau nu cu noul coronavirus.