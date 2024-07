Ștefania și Cezar Guna te invita sa te lași purtat de ritmurile incendiare ale noii lor piese – “How I Love It”. Cu un mix exploziv de sunete și ritmuri dinamice, “How I Love It” te prinde intr-un vartej de emoții și vibrații pozitive. Alaturi de Ștefania și Cezar Guna, “How I Love It” devine piesa perfecta care sa iți inspire libertate și pasiune pentru fiecare moment al vieții tale. Enjoy! Piesa a fost scrisa de Cezar Guna și produsa de Costel Dominteanu (DOMINO) și Emanuel Masson. Ștefania este o artista completa, care imbina armonios muzica și dansul, implicandu-se mereu in totalitate in fiecare…