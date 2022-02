Stiri pe aceeasi tema

- Soarta a fost pana la urma extrem de cruda cu un pompier din Buzau, supravietuitor al exploziei de la Mihailesti. Duminica seara, de serviciu fiind in echipajul de descarcerare, Romeo Baciu si-a vazut copilul, victima a unui accident rutier, aruncat pe camp, dupa care a fost nevoit chiar sa il resusciteze…

- O persoana a murit dupa ce mașina in care afla a lovit un cap de pod pe o șosea din județul Teleorman. La fața locului a ajuns și elicopterul SMURD care a aterizat pe șosea, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Luni seara, in jurul orei 22, pompierii de la ISU Giurgiu au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitațile Florești și Stoenești. Trei tineri au fost raniți, unul dintre ei – in varsta de 18 ani – fiind in stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de salvare. In…

- Scene de groaza, azi-noapte, pe o strada din Maramureș! Un barbat in varsta de 35 de ani s-a izbit frontal de un microbuz plin cu pasageri, iar impactul a fost unul fatal pentru el. Din fericire, bilanțul victimelor se oprește doar la un deces. Cum s-a intamplat totul!

- Tragedie pe o sosea. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav O tragedie s-a petrecut joi seara, pe o sosea din Mehedinti. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav. Tragedie pe o sosea din Mehedinti. Doi frați și soția…

- Un grav accident rutier a avut loc, miercuri, 5 ianuarie 2022, pe soseaua de centura a municipiului Buzau, eveniment in care au fost implicate patru masini.Mihail Costachi, de 61 de ani, si fiica lui Andreea, de 33 de ani, au murit miercuri dupa-amiaza, la spitalul din Buzau, in urma unui accident rutier.…

- Liviu, un pompier de 33 de ani din Mehedinți, a murit intr-un tragic accident rutier. Barbatul se afla intr-o autoutilitara incarcata cu lemne și s-a rasturnat. El a lasat in urma o soție și doi copilași, iar acum micuții sunt nevoiți sa creasca fara tata.

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. ”Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN 2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier,…