- In perioada 12 – 14 august, timp de trei zile, de joi pana sambata, se va desfașura atelierul de creație pentru copii „IconArT – arta tradiționala iconografica”, in cadrul caruia 25 de copii vor fi inițiați in arta picturii de icoane pe lemn. Atelierul este organizat de catre municipalitate, prin Centrul…

- PROFM e OPEN RADIO și incurajeaza ascultatorii sa iși aleaga muzica pe care vor sa o asculte pe radio. Gașca PROFM știe ca mai dureaza ceva timp pana cand vom avea alegeri in Romania, așa ca s-a gandit sa-și antreneze fanii și sa ii provoace la cele mai cool alegeri: cele din playlist.

- Finalul lunii iulie aduce in Iulius Town muzica buna, mancaruri sofisticate și multe zambete. Astfel, joi, va va incanta trupa R.U.A., vineri puteți intra in atmosfera „Magnetic Festival”, iar in weekend puteți savura mancaruri delicioase, bauturi refreshing și puteți petrece serile de vara in ritmuri…

- Lidia Bejenaru Botgros, sotia lui Nicolae Botgros, s a stins din viata. Solista de muzica populara a Orchestrei Nationale de muzica populara "Lautarii" s a stins din viata astazi, 26 iulie.Anuntul a fost facut de directorul general Moldova Concert, Andrei Locoman."Lidia Bejenaru Botgros s a retras in…

- Locuitorii din Vidra au petrecut duminica la prima sarbatoare campeneasca de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Sute de vidreni au cantat și au dansat impreuna cu artiștii de muzica populara care au urcat pe scena amenajata in Dealul Rugetului. Cel mai așteptat moment al zilei a fost recitalul susținut…

- Aproape 1.000 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 dupa ce au participat la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht. Persoanele care au participat la eveniment au avut dovada vaccinarii sau un test negativ la coronavirus. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul…

- Muzica, dans si voie buna la sediul Partidului Actiune si Solidaritate. Asa au sarbatorit membrii si simpatizantii formatiunii rezultatele preliminare ale alegerilor de duminica. Pe de alta parte, la staful BECS si al partidului politic "SOR", formatiuni care ar intra in viitorul Parlament, a fost liniste.…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al ei,…