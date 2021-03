Ștefania de la iUmor nu a fost violată. Avocatul dentistului din Titan a prezentat dovada clară Scandalul ce o implica pe Ștefania de la iUmor continua. Nu a fost, de fapt, abuzata controversata blondina? Ce spune avocatul Ștefaniei Costache despre dentistul din Titan. A prezentat dovezi clare care il exonereaza pe medicul stomatolog de orice vina. Ce s-a intamplat, de fapt, intre cei doi. Ștefania de la iUmor nu a fost […] The post Ștefania de la iUmor nu a fost violata. Avocatul dentistului din Titan a prezentat dovada clara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

