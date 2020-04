Stiri pe aceeasi tema

- „Asia Express”, sezonul 3, a fost din nou lider de audiența, dupa ce, marți seara, 14 aprilie, romanii au fost cu ochii pe show. Ediția a marcat o premiera in istoria emisiunii. Speak a cerut-o in casatorie pe Ștefania.

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 16. Speak și Ștefania au fost cat pe ce sa paraseasca competiția. Cei doi s-au simțit sechestrați, in cea mai dubioasa intamplare. Sorin Bontea a fost cat pe ce sa leșine de ras.

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 16. Speak și Ștefania au fost cat pe ce sa paraseasca competiția. Cei doi s-au simțit sechestrați, in cea mai dubioasa intamplare. Sorin Bontea a fost cat pe ce sa leșine de ras.

- Speak și Ștefania au ajuns ultimii la punctul de intalnire cu Gina Pistol, in cursa pentru Ultima Șansa, in ediția 16 din „Asia Express”, sezonul 3. Ancora a fost verde, așa ca nu au parasit competiția.

- Speak și Ștefania traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp, iar cei doi au format un cuplu și la Asia Express. Sunt puțini insa cei care știu, cat de afectați se intorc majoritatea concurenților in țara, la finalul show-ului. Artistul recunoaște ca a fost marcat și a stat doua saptamani…

- ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Pentru doua dintre cele doua echipe etapa din aceasta seara este usoara, pentru ca si-au castigat imunitatea, insa restul de 7 echipe au sanse egale sa participe la ultima cursa. De asemenea, urmeaza si momentul votului, unde fiecare echipa…

- In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca…

- Speak și Ștefania, parteneri in „Asia Express”, sezonul 3, pe „Drumul Comorilor”, dar și in viața, au dat carțile pe fața, miercuri, la „Observator”. Cei doi au dezvaluit ce planuri au dupa experiența extrema din show.