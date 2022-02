Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania Baciu, eleva in varsta de 15 ani, decedata in urma unui cumplit accident rutier produs duminica, a fost condusa pe ultimul drum. Sute de prieteni, colegi de școala, sateni, apropiați ai familiei și colegi de serviciu ai tatalui Ștefaniei au luat parte, cu lacrimi in ochi și durere in inima,…

- Stefania a murit in urma cu trei zile intr-un grav accident rutier in Buzau. Tanara se afla alaturi de iubitul ei, moment in care acesta a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul pe un camp. Alex a publicat un mesaj de durere dupa ce și-a pierdut partenera.

- Soarta a fost extrem de cruda cu un pompier din Buzau, supravietuitor al exploziei de la Mihailesti. Duminica seara, cand era de serviciu in echipajul de descarcerare, militarul a intervenit la un accident unde victima era chiar fata lui. Desi colegii au reusit sa o scoata din masina, iar adolescenta…

- Andreea Horga, tanara de 21 de ani, care a murit in accidentul de la Liteni, a fost condusa pe ultimul drum. Ea a avut parte de o moarte cumplita, in urma unui accident din comuna Moara. Sute de persoane au fost prezente la inmormantarea ei.

- Clipe extrem de grele pentru toți cei care au cunoscut-o pe Adela, polițista din Filiași care s-a sinucis in gara din Strehaia. Ieri, tanara de 25 de ani a fost condusa pe ultimul sau drum și inmormantata. Durere fara margini pentru familia și soțul ei care nu s-au dezlipit de sicriul fetei.

- Craciunul este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, pentru ca ne aduce aminte sa fim uniți, sa zambim, sa daruim. Pentru noi, bucuria Craciunului inseamna spiritul de a oferi, fara a ne gandi ca trebuie sa primim ceva inapoi. Nu ne-a lasat indiferenți situația unei familii din municipiul Buzau, care…

- Sunt clipe dureroase pentru familia Ioanei Vanesa Burlacu, tanara ucisa cu 33 de lovituri de cuțit in locuința din Iași. Astazi fata de 23 de ani e condusa pe ultimul drum. Zeci de persoane au venit sa-i aduca un ultim omagiu.