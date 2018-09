Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni". Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca presedintele Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Ciolos, Eugen Tomac si Ludovic Orban ar trebui sa isi ceara public scuze, pentru ca declaratiile lor in spatiul public au incurajat la violente, "au incitat pur si simplu''.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca decizia ministrului Justitiei de a nu selecta niciun candidat pentru a prelua sefia DNA este una "profedionista", el declarand pentru News.ro ca asteapta sa vada care vor fi urmatorii candidati pentru acest post. Codrin Stefanescu sustine…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a comentat miercuri dimineața intalnirea care va avea loc intre premierul Dancila și președintele Iohannis.„Din pacate, nu cred ca vom avea un dialog instituțional. Nu pot sa cred ca dl Iohannis devine ințelept peste noapte și trebuie sa purtam…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat ca PSD-ALDE are candidat la prezidentiale si ca acesta va castiga alegerile in fata actualului presedinte Klaus Iohannis, adaugand ca anuntul va fi facut de coalitie la momentul potrivit.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri ca partidul este foarte unit in momente de ananghie, iar social-democratii au decis ca trebuie sa mearga pana la capat. „Stiti...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti, ca &"grupul securist din asa-zisa opozitie a devenit pur si simplu isteric dupa modificarile aduse Codului de Procedura Penala&", apreciind ca acestea parlamentarii au readus

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu sustine ca procolul dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu numai ca este ilegal si "unic pe planeta"