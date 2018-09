Stiri pe aceeasi tema

- ”Imi place sa ma exprim in interiorul partidului cand am ceva de spus. Niciunul dintre noi nu este perfect. Toate lucrurile astea trebuie sa ni le spunem intre noi. Nu cred ca trebuie sa vorbim in public. Avem obligația sa spunem adevarul. (...) Nu cred ca primarii PSD au fost blocați in realizarea…

- Ambasada Suediei la București Ambasada Suediei prezinta povestea liderului ucis de cinci conspiratori, intr-un text postat pe pagina sa de Facebook, fiind vorba desre povestea regelui Gustav al III-lea, impușcat la un bal mascat, in anul 1792. „Da, s-a intamplat pe 16 martie 1792 la un bal mascat, la…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca tacerea serviciilor secrete și a președinlui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata de liderul PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca „fie toți știau și nu au intervenit", fie nu știau și e „la fel de grav”.„Foarte…

- Liviu Dragnea, prima apariție publica dupa incidentele violente din 10 august, din Piața Victoriei. Liderul PSD este invitat marți seara, de la ora 21:00, la emisiunea „100 de minute”Antena 3. Liviu Dragnea a fost marele absent in perioada post-proteste. La inceputul acestei saptamani, el și-a delegat…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit, marți seara, la Antena 3, despre incercarile de rupere a alianței cu PSD. Totul, dupa ce președintele social-democraților, Liviu Dragnea, a dezvaluit ca Klaus Iohannis le-ar fi spus ca se va ocupa personal pentru a convinge ALDE sa plece de la guvernare.”Au…

- Memorandumul pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim mai are nevoie de semnatura unui singur secretar de stat pentru a fi desecretizat, urmand ca acesta sa fie trimis Parlamentului, Administratiei Prezidentiale si prim-ministrului, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe,…

- Liviu Dragnea nu exclude o candidatura la Cotroceni, liderul Partidului Social Democrat (PSD) susținand duminica seara, pe 5 august, la „Sinteza zilei”, posibilitatea de a fi candidatul PSD la alegerile din 2019 și susține ca din aceasta cauza președintele Klaus Iohannis „a dat ordin pe unitate” sa-l…

- Liviu Dragnea a afirmat ca motivul principal pentru care Klaus Iohannis a decis revocarea lui Kovesi de la conducerea DNA a fost faptul ca PSD si ALDE erau gata de a demara procedura de suspendare a presedintelui, informeaza Antena3.ro. Liderul PSD a mai precizat ca e convins ca schimbarea lui Kovesi…