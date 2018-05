Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave facute de pesedistul Codrin Ștefanescu la adresa Direcției Naționale Anticorupție. Intr-o intervenție telefonica la Romania TV, astazi, dupa ce a fost citat ca maortor la DNA intr-un dosar deschis in anul 2017, Ștefanescu a facut o serie de declarații șocante."Vanatoarea de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a fost audiat, luni, la DNA, in calitate de martor, el declarand pentru MEDIAFAX ca, odata cu chemarea sa in fata procurorilor anticoruptie, lista liderilor social-democrati audiati la DNA este completa.

- Vizita fulger la DNA. Unul dintre oamenii cheie ai PSD, Codrin Stefanescu a fost audiat ca martor de procurorii anticoruptie. Acesta este convins ca audierea sa are legatura cu plangerea depusa de liderul PNL pe numele premierului. Social-democartul a declarat ca vorba de o vanatoare continua care…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat in week-end, la Tulcea, ca PSD și ALDE au plantat in administrația publica funcționari „luati de la coada vacii” sau „scroafe in copaci”, ca ii este „ușor mila” de premierul Viorica Dancila și ca ministrului Economiei i se spunea „Debilul”. Secretarul general…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, luni, ca Ludovic Orban devine un personaj “tot mai toxic”, aceste declaratii venind in contextul in care liderul PNL a afirmat, sambata, despre premierul Dancila ca e pe “post de...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, luni, ca Ludovic Orban devine un personaj “tot mai toxic”, aceste declaratii venind in contextul in care liderul PNL a afirmat, sambata, despre premierul Dancila ca e pe “post de mobila”.“Este absolut rusinos si aberant la ce nivel…

- Iata notele date joi de Remus Borza in direct, la DC News Live: Viorica Dancila - nota 7: ”Trebuie sa se hotarasca sa vorbeasca ori in romana, ori in engleza. De șase ori a spus ”imunoglobina” in loc de imunoglobulina. Ințeleg cand vorbești liber sa nu iți iasa de cateva ori, dar de șase ori?…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, cel care ii transmitea celebrul ”Tudorele, fa ceva!” ministrului Justiției susține ca nu se aștepta ca Tudorel Toader sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. ”Eu va spun sincer ca nu ma așteptam, ca nu mai aveam nicio speranța. Credeam…