Stiri pe aceeasi tema

- SALVATA… IN EXTREMIS… O femeie din Barlad a fost pusa la grea incercare de propria pisica, pe care ar fi vrut sa o ia la țara, pentru urmatoarea luna! Felina parca a auzit planul stapanei și s-a urcat intr-un copac pana spre varf. De acolo insa nu a mai putut sa se dea jos, vreme […] Articolul Pisica…

- Adrian Veștea, ministrul propus pentru Dezvoltare, s-a emoționat și a inceput sa planga joi, in timpul discursului pentru inaugurarea Aeroportului Internațional de la Brașov, pentru oportunitatea de face parte din Guvern. „Nu am crezut și nu m-am așteptat ca in momentul in care am plecat la București…

- Dupa un atac cu rachete in estul Ucrainei, jumatate din fața lui Rambo a fost mutilata și insangerata. Șrapnelul ii ravașise partea dreapta a capului și nu se știa daca va supraviețui.Ciobanescul german in varsta de 3 ani, care ii insoțise pe soldații ucraineni pe frontul de razboi, a fost supus…

- O turista din Bucuresti care s-a ranit in timpul unei excursii in Muntii Macinului a fost gasita si salvata in timp scurt de pompieri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres.Turista, in varsta de 54 de ani, s-a ranit la un picior, iar prietenii ei au sunat,…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a redeschis, pe 1 Mai, complexul sau de sporturi nautice, situat pe malul Lacului Sulimanu, la aproape 50 de kilometri de București. In urma reclamațiilor facute de unii turiști, in anii anteriori, cum ca ar fi gasit gandaci in camere, ca era prea frig noaptea…

- Dana Savuica a realizat un interviu de colecție cu Liviu Dragnea, in care a aflat multe detalii interesante despre lunile in care acesta a stat dupa gratii. Fostul lider PSD a dezvaluit, printre altele, cat de dificil i-a fost in perioada de detenție, dar și despre setea de razbunare. Dezvaluiri in…

- Un caine a mers pe jos timp de patru saptamani pentru a-și cauta stapanul, dupa ce a fost abandonat. Povestea lui Cooper este una emoționanta. Animalul de companie a mers zeci de kilometri, pana a ajuns in apropiere de locul unde se simțea „acasa”, inainte sa fie parasit.

- Aseara, in jurul orei 19.20, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au fost sesizați cu privire la faptul ca FERARU VIOLETA, in varsta de 35 de ani, ar fi plecat impreuna cu cele doua fiice ale sale FERARU IZABELA de 11 ani și FERARU MARIA de 5 ani, in extravilanul padurii din localitatea…