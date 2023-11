Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex anunța o tranziție strategica in cadrul conducerii executive. Ștefan Vuza, Președinte și CEO al companiei, a ales sa-și dedice energia și expertiza strategica pentru extinderea companiei la nivel regional din poziția de membru al Consiliului de Administrație, renunțand la mandatul de CEO.…

- Consiliul de Administratie al TAROM a decis, luni, anumite schimbari in managementul executiv, cu scopul de a revitaliza si de a optimiza activitatile de conducere si coordonare ale companiei si l-a numit pe Bogdan Popescu in functia de director general, potrivit Agerpres."Astfel, incepand din data…

- Programul Made in Romania, „aproape obligatoriu pentru Bursa de Valori Bucuresti”. In editia din acest an a programului au fost inrolate 386 de companii, ceea ce reprezinta o crestere de 130% fata de prima editie, a declarat Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti,…

- Programul Made in Romania poate fi comparat cu o anticamera care pregateste companiile pentru drumul care le asteapta, a declarat, marti, Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, la Gala de Premiere Made in Romania."Am vazut de-a lungul timpului peste 1.200…

- Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare l-a numit pe Florian Pop in pozitia de director general al companiei, acesta urmand sa il inlocuiasca pe Felix Crudu-Tesloveanu, care a ocupat aceasta pozitie in perioada ianuarie 2020 - septembrie 2023.Potrivit unui comunicat al Rompetrol, Felix Crudu-Tesloveanu…

- București, 11 septembrie 2023 – Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Pentru prima data compania a publicat situațiile…

- Dupa unul cu cazier fiscal, Ionel Bogdan a numit in funcția de director general pe președintele inexistentelor parcuri industriale din Maramureș! Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Maramureș a votat-o in ședința de astazi pe Daniela Stamatoiu in funcția de director general interimar…

- Bogdan Costaș este noul director general al ROMAERO, in locul lui Mișa Popic, al carui mandat s-a incheiat cu acordul parților. Consiliul de Administrație al ROMAERO l-a numit, luni, 7 august, pe Bogdan Costaș director general interimar, in locul lui Mișa Popic, potrivit boardingpass.ro. Informația…