- Joia din Saptamana Patimilor are mai multe semnificații atat din punct de vedere religios, cat și din punct de vedere al unor obiceiuri și tradiții. Etnologul maramureșean Janeta Ciocan vorbește pe larg despre toate acestea in interviul video de mai jos. ”Joia Mare este importanta din mai multe puncte…

- Miercuri, 13 aprilie, la Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare a avut loc faza județeana a concursului ”Știu și aplic”, la care au luat parte șase unitați de invațamant din județ. Concursul, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca…

- Aproape 300 locuri de munca sunt disponibile la AJOFM Maramureș pentru refugiații din Ucraina. Agenții economici pun la dispoziția refugiaților locuri de munca in domenii precum fabricarea de mobila, construcții, servicii și restaurante. ”Pentru aceasta perioada am avut deschidere din partea mai multor…

- Pana la data de 29 martie, in județul Maramureș au solicitat inscrierea in sistemul educațional un numar de 103 elevi/preșcolari proveniți din Ucraina, dupa ce au fost nevoiți sa-și paraseasca țara. ”Pana la data de 29 martie, au fost inregistrați 103 elevi sau preșcolari care au solicitat inscriere…

- Agenția de turism Sfara Tours Baia Mare are pregatite și pentru anul 2020 o serie de oferte de vacanța in diverse locuri ale lumii. Turcia, Grecia, Egipt sunt printre cele mai cautate destinații de vacața de catre turiștii din Maramureș și nu numai. De exemplu, primele doua zboruri din acest an pe ruta…

- CS Minaur Baia Mare reia sambata, 12 martie, meciurile oficiale din Liga a III-a la fotbal. Echipa antrenata de Ciprian Danciu va evolua in deplasare la Lotus Baile Felix, incepand cu ora 15.00. Minaur se claseaza pe locul 2 cu 33 puncte, in timp ce liderul CAO Oradea are 35. Inaintea reluarii campionatului,…

- Un nou meci de mare lupta pierdut, din pacate, de HC Dobrogea Sud. Dupa infrangerile cu Potaissa Turda si Steaua Bucuresti si remiza cu CS Dinamo Bucuresti, echipa constanteana a cedat, scor 27-29 (12-15), si in fata celor de la CS Minaur Baia Mare, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru…

- Marți, 15 februarie, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, in toate unitațile de invațamant preunviersitar din Maramureș au avut loc activitați de lectura. ”Ieri au fost realizate activitați de lectura in toate unitațile de invațamant preunviersitar din județ și din țara, de asemenea, pentru ca acțiunea…