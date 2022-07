Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 23 iunie 2022, Serviciul Public de Gospodarire Locala va efectua lucrari de dezinsecție in parcurile și spațiile verzi din orașul Cugir și Poiana cu Goruni din Vinerea. In funcție de condițiile meteorologice, prima acțiune va avea loc in 23 iunie 2022, intre orele 21:00 – 06:00. Serviciul…

- Amenda pentru mizeria din parcurile Timișoarei. Apar primele masuri in problema mizeriei din parcurile timișorene. Prefectul Mihai Ritivoiu a anunțat ca s-a finalizat controlul dispus și ca s-a acordat o amenda de 10.000 de lei.

- Prin intermediul unui comunicat de presa transmis ieri, SGU Ploiești face, din nou, apel la cetațenii municipiului ca sa nu mai depoziteze gunoiul menajer și stradal pe zonele verzi, ci numai in locurile special amenajate pentru acest scop. Dand ca exemplu strada Frației, unde a fost abandonata o mare…

- Spațiile verzi din Targu Jiu sunt pline de șerpi. Speriați, locuitorii orașului au sunat la 112. Jandarmii au prins pana acum doua reptile de peste 1,5 metri, pe care le-au eliberat in mediul lor natural, a anunțat purtatorul de cuvant al IJJ Gorj. In cartiere intregi din municipiu iarba nu a fost…

- Un turdean se intreaba ce se intampla cu spațiile verzi distruse dupa intervențiile celor de la ACSA, care au lucrat in zona blocurilor la inlocuirea rețelelor de apa și canalizare. Intrebarea sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Constanta informeaza vineri ca echipele Directiei Generale Gestionare Servicii Publice, impreuna cu cele ale firmelor prestatoare, au actionat in cursul saptananii pentru imbunatirea curateniei tuturor spatiilor verzi din municipiul Constanta. Astfel, in fasiile, rondourile, scuarurile si aliniamentele…

- Odata cu proiectul linia verde, Unirea și Viișoara vor avea mai mult spațiu verde, dar și perdele din gard viu, care au menirea de a mai reduce din zgomotul și praful cauzate de DN17. De asemenea, vor fi amenajate zone de odihna, inclusiv cu banci inteligente cu Internet și prize de incarcare și un…

- CARANSEBES – Spațiile verzi ale municipiului iși schimba imaginea in aceasta primavara, administrația locala venind cu un nou concept estetic și funcțional! Poate cel mai important, dupa o lunga perioada de absența, in centrul civic vor aparea arbori, pentru umbra atat de necesara in zilele caniculare.…