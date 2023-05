Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Tarnovanu (23 de ani), portarul celor de la FCSB, spune ca maniera in care roș-albaștrii au pierdut titlul, dupa 2-3 cu Farul, „doare foarte rau”. FCSB a condus-o pe Farul cu 2-0 din minutul 17, dar s-a vazut invinsa la final, 2-3, rezultat care i-a facut campioni pe „marinari”. La finalul meciului,…

- Farul Constanța poate deveni campioana Romaniei la fotbal daca invinge, duminica seara, FCSB, in penultima etapa a Superligii. Min. 42: GOOOOL Farul dupa o eroare a lui Tirnovanu, care iese greșit la o centrare, Santos inscrie și scorul e 2-1 pentru FCSB Min. 40: Compagno, foarte aproape de 3-0, dupa…

- Farul Constanța poate deveni campioana Romaniei la fotbal daca invinge, duminica seara, FCSB, in penultima etapa a Superligii. Min. 8: Gol FCSB, care deschide scorul la primul șut pe poarta Min. 5: O pasa cam scurta a lui Artean catre propriul portar a dat emoții Farului, dar situația a fost rezolvata…

- Farul este echipa care a avut cel mai consistent joc in acest sezon, a evoluat cel mai frumos, astfel ca merita sa devina campioana a Romaniei. Echipa de fotbal Farul Constanta are sansa ca duminica, 21 mai, sa devina campioana Romaniei "Marinariildquo;, care au dominat editia 2022 2023 a Superligii,…

- Relația dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost foate tensionata in ultimii ani. Tanarul, in varsta de 26 de ani, spune ca a ramas singur pe lume, iar mama lui nu l-a mai cautat de ani buni.David Pușcaș e foc și para dupa ce mama lui adoptiva, Luminița Anghel, și-a luat definitiv mana de pe el.…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 6 a play-off-ului SuperLigii. Ștefan Tarnovanu a fost cel mai bun om de pe teren și a dezvaluit cum a incercat sa il irite pe Andrei Ivan inaintea penalty-ului ratat. Ștefan Tarnovanu a ținut-o pe FCSB in viața in repriza secunda,…

- Farul Constanța a invins-o pe CFR Cluj, 1-0, și a pus mana pe trei puncte esențiale in lupta pentru titlu. Rezervați de obicei in a vorbi despre șansele la campionat, oficialii „rechinilor” și-au mai schimbat intre timp discursul. Duminica seara, la adapostul celor patru puncte ce o separa pe Farul…

- Echipa de pe litoral e pe merit pe locul intai si pare ca nimic nu o poate opri din cursa catre coroana de lauri. Farul Constanta a mai scurtat cu o etapa drumul catre titlul de campioana a Romaniei, dupa ce s a impus si in etapa a treia din turneul play off al Superligii, 3 2 pe teren propriu cu Universitatea…