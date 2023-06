Stiri pe aceeasi tema

- Louis Munteanu si Bogdan Racovitan au venit cu explicatii pentru dezamagirile de la EURO U21 2023. Chiar daca Romania a fost gazda, a fost eliminata din faza grupelor. Nu a reusit nicio victorie si niciun gol marcat la turneul final. Stefan Tarnovanu a fost degeaba „eroul” Romaniei U21 impotriva Croatiei…

- Basarab Panduru a rabufnit dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Fostul mare international roman a criticat in termeni duri prestatia nationalei de tineret de la Campionatul European. Cu Emil Sandoi pe banca, Romania U21 a bifat o umilinta istorica si a terminat competitia fara gol marcat. Basarab Panduru…

- Emil Sandoi, dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Selectionerul a avut o prima reactie dupa ce nationala de tineret a Romaniei a suferit o rusine istorica la Campionatul European pe tineret, care se desfasoara in tara noastra si in Georgia. „Tricolorii” mici nu au reusit sa marcheze niciun gol in cele…

- ​Invinse in primele doua runde din faza grupelor la Campionatul European de tineret U21, echipele Romaniei și Croației lupta pentru ieșirea din competiție cu fruntea sus. Pe Betano, cu opțiunea Bet Builder activata, pot fi plasate pana la șapte pariuri diferite din meciul Romania – Croația.

- Romania U21 joaca impotriva Croației U21 (21:45, live pe GSP.ro, in direct la TVR 1) pentru nu se transforma in cea mai penibila generație U21 din fotbalul romanesc, daca termina turneul cu zero puncte și fara gol marcat Selecționata de tineret disputa in aceasta seara, in Ghencea, ultimul meci de la…

- Romania are o ultima prestație la Euro U21 in fața Croației, maine de la 21:45, in Ghencea. Selecționerul Emil Sandoi spera ca tricolorii sa incheie aceasta grupa cu o victorie de orgoliu. In cadrul conferinței de presa, Sandoi a declarat ca la finalul acestui turneu i se va termina contractul și ca…

- Selectionata Spaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a invins Croatia cu scorul de 1-0, sambata seara, pe Stadionul Giulesti din Capitala, intr-un meci din Grupa B, din care face parte si Romania, informeaza Agerpres.Ibericii,…

