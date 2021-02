Presedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica, sustine ca in bugetul pe 2021 sunt alocate resurse „importante” pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Oltenia, adaugand ca pentru aceasta regiune guvernarea PSD a insemnat „stagnare si izolare”. „Continuam ceea ce am inceput anul trecut, cand am schimbat paradigma si am realizat trecerea de la un model economic bazat pe consum, marca PSD, la un model economic bazat pe stimularea investitiilor”, afirma Stoica, intr-un comunicat de presa transmis duminica. Presedintele PNL Dolj arata ca s-au alocat 20 milioane lei pentru elaborarea studiului…