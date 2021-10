Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a fost tinta a numeroase stiri bazate pe documente furnizate unor companii de presa de catre fosta angajata Frances Haugen, devenita informatoare, referitoare la efectul nociv al serviciilor si aplicatiilor companiei, transmite Reuters. Stirile citeaza documente si cercetari interne…

- Dacian Ciolos a anunțat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca va astepta pana vineri un raspuns de la fostii parteneri, PNL si UDMR, in legatura cu refacerea sau nu a coaliției de guvernare pentru ca el nu se joaca in aceasta stare de instabilitate, cu mandatul primit de la Klaus Iohannis. „Foarte…

- Sacelenii sunt incurajați sa se implice activ in protecția mediului prin colectarea separata a deșeurilor electrice. Astfel, sunt așteptați sambata și duminica, 2-3 octombrie 2021, intre orele 10.00-17.00, sa se debaraseze de aparatele electrice vechi sau stricate. Fiecare persoana care preda deșeuri…

- Doi dintre cei mai indragiți foști concurenți de la Puterea Dragostei au planuri de casatorie. Cine sunt cei doi amorezi care se pregatesc sa ajunga in fața altarului. Cristian Jitaru vorbește despre acuzațiile de infidelitate Mona și Cristian Jitaru formeaza un cuplu de aproape un an, iar totul pare…

- Cristina și Georges au spus da! in fața ofițerului de stare civila, la „ Casatoriți pe nevazute ”, in ediția de marți seara, la Pro TV. Chiar daca la inceput au fost puțin nesiguri, in cele din urma cei doi s-au apropiat și pare ca relația lor o sa mearga. „Fata e splendida, nici nu zici ca e romanca,…

- Noul sezon al emisiunii Mireasa a inceput de puțin timp, dar deja mare parte din concurenți au decis sa se cupleze și sa inceapa relații care mai de care mai controversate. Invitați la Mireasa-Capriciile Iubirii, foști concurenți care au acum și familii impreuna, și-au dat cu parerea despre ce se intampla…

- Ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco, sustine ca noua guvernare nu va ceda presiunilor care sunt facute de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, asupra guvernarii, pentru a-si pastra functia potrivit anticoruptie.md. „Observ, ca instituțiile de drept care (înca) sunt controlate…

- Unul dintre soldații americani uciși în atacul cu bomba revendicat de ISIS-K a fost Nicole Gee, cea care fusese fotografiata cu câteva zile înainte ținând un bebeluș afgan în brațe pe aeroportul din Kabul.Sergentul Nicole Gee, 23 ani, postase pe contul ei de Instagram…