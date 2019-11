Ștefan Risipițeanu, barbatul de 46 de ani, arestat sub acuzația ca a fost complicele lui Gheorghe Dinca, este cel mai mic dintre cei patru copii ai unei familii foarte sarace din Caracal. Mai are un frate, Ion, zis și Yoda, cu care locuia in casa parinteasca din cartierul Bold, și doua surori, casatorite și stabilite tot in Caracal. Una dintre surori, Dorina, locuiește pe strada Craiovei, la casa socrilor. Acolo avea obiceiul sa se adaposteasca și Fane, cum i se spune lui Ștefan Risipițeanu. Soția fratelui sau, acum plecata la munca in Italia, nu il dorea in casa, de aceea barbatul statea, de…