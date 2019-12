Stiri pe aceeasi tema

- Complicele lui Gheorge Dinca a facut declarații naucitoare in fața instanței. "Am violat eu altele, dar pe asta nu", ar fi spus acesta fara nicio remușcare, referindu-se la Luiza Melencu. Prietenul lui Dinca, Ștefan Risipiceanu, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.…

- Se complica din nou lucrurile in cazul anchetei din Caracal! La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Ștefan Risipiceanu a violat-o pe Luiza Melencu in timp ce se afla rapita in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal este din nou audiat, joi dimineața.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect din cazul crimelor de la Caracal, a fost transferat marți la spitalul Penitenciarului Jilava. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, Gheorghe Dinca a fost trasferat din arestul central la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea unor masuri procedurale…