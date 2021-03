Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare ediție a show-ului Chefi la cuțite concurenții ii impresioneaza pe cei trei jurați cu preparate care mai de care. Astazi Andrei Kahlil Saer a reușit sa-i lase pe aceștia cu gura cascata, cu o mancare de-a dreptul SF.

- Show-ul culinar Chefi la cuțite e deschis pentru toata lumea. Pentru marii bucatari, pentru amatori, dar și pentru cantareți celebri, iar astazi Jador a venit insoțit de mama lui și a fost pregatit sa le arate celor trei chefi cum se descurca la cratița. Cu ce preparat i-a uimit.

- Jurații de la ”Chefi la cuțite” au avut parte de concurenți numai unul și unul in aceasta seara. Aurelian Mihai a fost unul dintre ei, iar povestea lui de viața i-a lasat cu gura cascata. Ceea ce a trait barbatul este de-a dreptul impresionant, dar planurile lui de viitor sunt și mai impresionante.…

- Marius Ghinoiu este concurentul care a reușit sa-i ''zapaceasca'', efectiv, pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite. Debitul verbal al acestuia i-a facut pe chefi sa se ia cu mainile de cap.

- Elwira Duda, soția lui Mihai Petre, i-a surprins placut pe chefi in aceasta seara. Se pare ca gatitul ii iese la fel de bine precum dansul, iar chef Florin Dumitrescu a apreciat atat de mult preparatul ei incat ar fi vrut și a doua porție. Partenera celebrului dansator a dat startul emisiunii ”Chefi…

- Cu toții ii adoram pe cei trei jurați de la cooking show-ul Chefi la cuțite, insa puțini știu cum a inceput colaborarea, dar mai ales prietenia dintre ei. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis intr-un interviu despre prima lor intalnire in calitate de echipa.

- Sorin Bontea este unul dintre jurații de la „ Chefi la Cuțite ”, ce va reveni pe micile ecrane cu cel de-al 9-lea sezon. Mai mult, acesta a participat la ultimul sezon Asia Express, impreuna cu Razvan Fodor, devenind și marii caștigatori. Dragostea pentru bucatarie i-a fost insuflata lui Sorin Bontea…

- Astazi are loc semifinala showului Chefi la cuțite, sezonul 8, insa diferit fața de celelalte sezoane este modul in care are loc ultima proba inainte de marea finala! Ce au fost nevoiți sa faca jurații, inainte de a alege finaliștii!