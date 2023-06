Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a plecat la mare cu trenul. Radu Oprea va fi sambata la comandamentul litoral al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru a vedea litoralul romanesc cu ochii celor care controleaza și ca avea intalniri cu operatorii din turism.„Trenul reprezinta o opțiune foarte…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sustine companiile care produc plus valoare in economie si care constituie modele de succes ce pot fi replicate, conform unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului, preluata de Agerpres. Potrivit sursei citate, una dintre acestea este Leoni…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunța ca nu exista risc de holera pe litoralul romanesc. Informațiile sunt „nefondate”, turiștii sunt in siguranța, susține ministerul.

- Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor și informațiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turiștilor și in mass-media, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc…

- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului susține ca Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc de imbolnavire cu holera in Marea Neagra.

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…

- Taxa de pod la Fetești, de pe Autostrada Soarelui, se suspenda provizoriu din 1 iunie. Achitarea peajului la Fetesti – Cernavoda se suspenda provizoriu incepand cu data de 1 iunie 2023, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare a podului peste bratul Borcea, dar nu mai tarziu de 31 august 2023,…