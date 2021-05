„Astazi, in Senat, a inceput o dezbatere in comisia economica si de energie referitoare la o lege care ar fi trebuit sa fie de foarte multa vreme pe agenda Guvernului de dreapta, pentru ca au anuntat-o incepand din 2019. Este vorba despre legea privitoare la consumatorul vulnerabil. Este o lege care nu acopera anul 2021. Termenul de incepere este 1 septembrie 2022, deci anul acesta toti romanii care simt deja scumpirea energiei electrice in factura cu cel putin 18% si ne anunta ministrul Popescu ca va creste probabil cu cel putin inca 10%, toti acestia nu vor fi protejati sub nicio forma de iarna…