Ștefan Prisăcaru a devenit campion balcanic la șah CEL MAI BUN… Performanța remarcabila a șahistului vasluian Ștefan-Emilian Prisacaru la Campionatul Balcanic de șah, in competiția rezervata juniorilor. In varsta de 17 ani, Ștefan Prisacaru a devenit campion balcanic, terminand competiția neinvins, cu 7.5 puncte. Legitimat la C.S Sergentul-Radical Grup Vaslui, Ștefan Prisacaru a incheiat competiție desfașurata in Muntenegru, la Cetinje, cu șase victorii […] Articolul Ștefan Prisacaru a devenit campion balcanic la șah apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCOALA ALTFEL… Proiectul „Performanta in Matematica Vasluiana”, initiat de profesorul Adrian Talasman si sustinut financiar in integralitate de Ionel Sandu, managerul general de la Radical Grup, va continua la Husi cu o noua etapa importanta, in perioada 4 – 6 octombrie. Dupa succesul absolut al „Taberei…

- NOUTAȚI… Pentru anul școlar 2022-2023, CJEx Vaslui va face urmatoarea propunere de funcționare a grupelor de studiu, in conformitate cu legislația in vigoare și normele didactice aprobate (respectiv 4 norme didactice!). Vor fi un total de 40 de grupe, repartizate pe disciplinele care au avut activitate…

- SPORTUL MINȚII… Șahiștii din Negrești s-au confruntat la o noua etapa din cadrului Proiectului Național Șah in Școala. Competiția s-a desfașurat la Casa de Cultura șI a fost organizata de profesorul Gica Scarlat. La finalul saptamanii trecute, la Negrești, a avut loc o noua etapa din cadrul Proiectului…

- PRIMUL PAS… Vineri este ultima zi in Tabara de Vara pentru pregatirea elevilor capabili de performanta de la Husi, cea dintai activitate din cele cinci planificate in cadrul ambitiosului proiect „Performanta in Matematica vasluiana”, initiat de profesorul Adrian Talasman si sprijinit cu toata deschiderea…

- IN VIZOR… Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala și fiscala in cazul a șapte aleși locali, dintre care unul din județul Vaslui. Este vorba despre Ionuț…

- INVITAȚIE… Cu ocazia Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui, C.S “Sergentul” Vaslui in parteneriat cu Primaria Vaslui, CJ Vaslui, DJST Vaslui și ISJ Vaslui va organiza cel mai mare concurs de șah al anului. Competiția va avea loc in centrul orașului, in jurul statuiei lui Ștefan cel Mare. Concursul…

- Un turist din Arges, fost sportiv de performanta, venit pe Ceahlau cu familia pentru a urca la varful Toaca, a decedat cu zile, ignorand sfaturile salvamontistilor. Sezonul turistic este in toi in Ceahlau, mai ales ca-i perioada concediilor, s-a terminat cu Bacalaureatul, admiterea la facultate sau…

- FINANTARE PENTRU PERFORMANTA…Asociatia Judeteana de Gimnastica Vaslui implementeaza in perioada 1 iulie – 15 octombrie a.c., proiectul „Performanta la inaltime”, finantat prin programul judetean pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local pentru anul 2022, domeniul sport…