Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante de tip fast-food Spartan și cel care a construit primul metru de autostrada din Moldova, in 2019, in semn de protest, ofera cazare gratuita in hotelul deținut pentru cadrele medicale și militare, dar și pentru polițiștii și jandarmii care interacționeaza…

- Romanii care intra in tara cu masinile sunt escortati Începând de martii, românii care intra în tara cu masinile sunt escortati de Politie si Jandarmerie pâna acasa, unde sunt izolati. Mai multe masini ale Politiei si Jandarmeriei Giurgiu au preluat de la Punctul…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu in cadrul emisiunii "Punctul culminant" despre majorarea pensiilor, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse cuprinse la buget pentru a asigura cresterea pensiilor de la 1 septembrie. "In legea bugetul de stat si in legea asigurarilor sociale de stat…

- Joi, 5 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

- Noi cazuri de infectare cu noul coronavirus Doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, miercuri, în România. Este vorba despre un barbat în vârsta de 71 de ani din Suceava, care s-a întors din Italia acum o saptamâna si este…

- „Nu cred ca Timișoara va ajunge, ca oraș, sub carantina și sper ca nu se va intampla asta. Nu este cazul”, a declarat Nicolae Robu, la Digi24. Edilul din Timisoara a spus ca in acesta situatie este important sa ne pastram calmul pentru ca situatia sa fie gestionata asa cum cer regulile.…