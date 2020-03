Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie camerele pentru medici Omul de afaceri Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie unitatile de cazare gratuit pentru medicii aflati in prima linie in lupta cu virusul.



"Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga gravitatea momentului si sa accepte provocarea.



Am ales hotelurile din orasele mentionate intrucat reprezentantii ministerului au spus ca acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara. Dar poate gasim ingaduinta si la celelalte orase sau comune din tara",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

