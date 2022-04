Stiri pe aceeasi tema

- Au lasat totul deoparte si sunt trup si suflet alaturi de oamenii pe care razboiul de langa noi i-a trimis in pribegie. De trei saptamani, mii si mii de voluntari de diverse profesii si-au dedicat refugiatilor din Ucraina zilele si noptile, fara sa astepte nimic in schimb.

- Biserica Ortodoxa Romana a venit in ajutorul refugiaților inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Ajutorul umanitar oferit de BOR este in valoare de 18.823.874 lei, pana la data de 10 martie, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Dupa ce razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput, mai multe vedete din Romania au fost pline de empatie și au decis sa ofere ajutorul refugiaților ucraineni. Se pare ca au o inima mare și nu au putut sa nu se implice pentru oamenii care au avut nevoie de un sprijin in aceasta perioada grea.

- Primaria Ceanu Mare vine in ajutorul refugiaților din Ucraina și pune la dispoziție trei centre de gazduire. In total, sunt 46 de locuri disponibile: la caminul cultural din Bolduț și la caminul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Articolul Buzoienii sar in ajutorul refugiaților din Ucraina. In acest scop a fost lansat un grup pe Facebook se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Numarul refugiaților din Ucraina care ajung la Buzau continua sa creasca. Potrivit reprezentanților Primariei, in municipiul Buzau au ajuns 40 de familii…

- Pediatrul Dorina Agachi este implicata activ in susținerea refugiaților, le ofera consultații medicale. Medicul ne spune ce lucruri sint necesare pentru mamele cu copii și ce alimente recomanda ea pentru a fi donate micuților, transmite Prime.md. ”Depunem tot efortul pentru a fi alaturi de copii. Parinții…

- Papa Francisc a cerut miercuri oamenilor din intreaga lume sa se gandeasca la ucrainenii care se protejeaza de bombardamente in adaposturi subterane si a multumit Poloniei pentru ca a primit cea mai mare parte a refugiatilor de razboi, informeaza Reuters.

- Deputații și angajații Parlamentului Republicii Moldova s-au solidarizat cu poporul Ucrainei și colecteaza lucruri de prima necesitate pentru refugiații din țara vecina, noteaza Noi.md Un punct de colectare a plapumelor, produselor igienice, inclusiv scutece pentru copii, produse alimentare cu termen…